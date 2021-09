Treffen der Parkinson-Gruppe

Bensheim. Die Selbsthilfegruppe Parkinson hat ein Programm für die Treffen im zweiten Halbjahr vorgelegt. Besonders dankbar wurde vermerkt, dass die Awo Bensheim wieder Räume für die Zusammenkünfte, wie in der Vergangenheit, zur Verfügung stellt. Dabei seien die derzeit geltenden Coronavorschriften, insbesondere die 3 G-Regelung genau zu beachten.

Am Donnerstag (23.) um 15 Uhr sind die Mitglieder zu einem Gruppentreffen in das Awo-Sozialzentrum eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen sollen Informationen gegeben und Erfahrungen ausgetauscht werden. Terminiert sind auch die nächsten Treffen am Donnerstag, 21. Oktober, um 15 Uhr, sowie die Weihnachtsfeier am Donnerstag, 25. November, um 17 Uhr ebenfalls im Awo-Sozialzentrum.

Vorsitzende Ingrid Hofmann hofft auf guten Besuch und begrüßt es, dass diese Zusammenkünfte wieder möglich sind. mz