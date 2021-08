Bensheim. Die Vorsitzende der Parkinson-Selbsthilfegruppe, Ingrid Hofmann, lädt die Mitglieder zu einem nächsten Treffen ein. Dieses findet am Donnerstag (12.) ab 15 Uhr im Café Leichtsinn in Bensheim, Promenadenstraße 12, statt. In zwangloser Runde können Gespräche geführt oder Erfahrungen ausgetauscht werden, schreibt der Vorstand in einer Pressenotiz abschließend. mz

