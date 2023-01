Treffen der Initiative Lichtblick in Bensheim

Bensheim. Die Erwerbsloseninitiative „Lichtblick“ lädt zu ihrem nächsten Treffen am Montag, 16. Januar, um 15 Uhr am Franziskushaus, Klostergasse 5 in Bensheim ein.

Leider ist Corona noch nicht vorbei, heißt es von Seiten der Initiative: Die Hausleitung des Franziskushauses verlange von ihren Gästen, dass sie entweder zu Hause oder vor Ort einen Corona-Schnelltest machen und in den Fluren eine Maske tragen. Eingeladen sind alle Erwerbslosen und an dem Thema Erwerbslosigkeit Interessierte. Die Teilnahme ist kostenfrei, neue Gesichter sind willkommen. red