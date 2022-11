Treffen der Bensheimer SPD „60 plus“

Bensheim. Die SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ Bensheim trifft sich am Mittwoch, 30. November, um 15 Uhr im Café Schmidt zu einem gemütlichen Gedankenaustausch in adventlicher Atmosphäre.

Es werden kommunale Neuigkeiten ausgetauscht, aber auch die Weltpolitik kritisch betrachtet. „Am Rande sollen Ideen vorgestellt werden, wie die Arbeitsgemeinschaft in Zukunft noch mehr als bisher kritisch in die Bensheimer Politik eingreifen und Lösungsvorschläge für die Probleme dieser Stadt erarbeiten kann“, heißt es in der Ankündigung.

Dazu sind nicht nur Mitglieder der SPD, sondern alle politisch interessierten Bürger eingeladen. red