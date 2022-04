Traumreise in der Bensheimer Bücherei

Bensheim. Erneut lädt die Stadtbibliothek gemeinsam mit dem Familienzentrum Kinder von drei bis sechs Jahren zur „Traumreise“ ein: Am Montag, 2. Mai, können die kleinen Gäste um 15.30 Uhr im Reich der Phantasie Entspannung finden, begleitet und unterstützt durch kindgerechte Übungen und Musik.

Lesepatin Evelyn Dingeldein gestaltet die Vorlesestunde rund um ein ganz besonderes Bilderbuch, mit dem sich Klein und Groß eine gemeinsame Pause schenken können: Humorvoll und atmosphärisch erzählt, lädt die Geschichte „Der schönste Tag zum Nichtstun“ von Nikola Huppertz zum Losträumen ein.

„Roberta weiß genau, was sie heute machen will: gar nichts! Außer ein bisschen Vor-sich-hin-Träumen vielleicht. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn ihre Familie zwischen Fußballtraining, Rasenmähen und Spielerunden jede Menge Vorschläge dafür hat, wie Roberta einen wirklich schönen Tag verbringen könnte. Zum Glück lässt sich Roberta nicht von ihrem Plan abbringen und hat eine herrliche Zeit beim Herumliegen. Wird sie ihre Familie auch noch davon überzeugen einfach mal nichts zu tun?“

Der Besuch der Veranstaltung ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich. Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind. Der Eintritt ist frei. Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes erforderlich.

Weitere Infos, das Hygienekonzept und den Flyer mit weiteren Vorlese-Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite @Stadtkultur.Bensheim. ps