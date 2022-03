„Traumreise“ für Kinder in Bensheim

Bensheim. Zur kommenden Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim alle Kinder ab fünf Jahren in ihren Veranstaltungsraum ein. Am Donnerstag, 3. März, um 15.30 Uhr liest Lesepate Ulrich Späth die ausdrucksstarke Geschichte „Hier kommt Harry!“ von Simon Philip. Seine wundervolle Botschaft, eingerahmt von den witzigen und detailreichen Illustrationen von Kate Hindley, ermutigt kleine und große Leser, ihre Träume zu leben.

In der Ankündigung heißt es: „Harry ist ein Hase wie alle anderen auch. Er hoppelt, wenn die anderen hoppeln, und hopst, wenn die anderen hopsen. Aber irgendwie geht es ihm damit nicht gut. Er hat nämlich einen Traum. Nicht Möhren gehört sein Herz, sondern dem Tanzen! Er träumt von glitzernden Discokugeln und toller Musik. Schritt für Schritt setzt er seinen Traum in die Tat um. Als er sich zum ersten Mal traut, so richtig vor den anderen zu tanzen, hüpft sein Herz vor Glück. Du-selbst-Sein ist einfach das Beste, was ein Hase machen kann!“

Zur nächsten „Traumreise“ laden Stadtbibliothek und Familienzentrum Kinder von drei bis sechs Jahren am Montag, 7. März, um 15.30 Uhr ein: Im Reich der Fantasie können die kleinen Gäste Entspannung finden, begleitet und unterstützt durch kindgerechte Übungen und Musik.

Lesepatin Evelyn Dingeldein gestaltet die Traumreise rund um die Frage „Brauchen wir das wirklich alles?“ und bringt dazu das grandiose Bilderabenteuer „Viel zu viel Zeug!“ von Emily Gravett mit. Zum Inhalt: „Die Elster-Eltern bauen ein Nest. So wie immer. Aber plötzlich sind sie davon überzeugt, dass das noch nicht genug ist. Schließlich soll es ihren Kindern an nichts fehlen, wenn sie erst einmal aus ihren Eiern geschlüpft sind. Viel zu viel Zeug, finden die anderen Tiere im Wald. Doch die Elstern machen weiter. Bis alles in sich zusammenfällt. Wie gut, dass die Küken gerettet werden.“

Anmeldung vor Ort

Der Besuch der Veranstaltungen ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich. Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind. Der Eintritt ist frei. Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes erforderlich.

Weitere Infos, das Hygienekonzept und den Flyer mit weiteren Vorlese-Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite @Stadtkultur.Bensheim. ps

