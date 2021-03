Bensheim. Mit Trauer und Bestürzung haben die Mitglieder des Akkordeon-Clubs Blau-Weiß Bensheim auf die Nachricht vom Tod ihres Ehrenvorsitzenden Hans Rüdiger Klein reagiert, der am 13. März im Alter von 79 Jahren verstorben ist.

Hans Rüdiger Klein war zeitlebens mit der Akkordeonmusik verwurzelt. Schon in seinem Elternhaus waren außer ihm Vater und Schwester eng mit dem Akkordeon verbunden. Bereits im März 1973 wurde Klein zum Vorsitzenden des Vereins gewählt, ein Amt, das vor ihm bereits sein Vater innehatte.

Hans Rüdiger Klein © Verein

Rüdiger Klein übte dieses Amt fast 44 Jahre lang aus. In dieser Zeit sind er und der Verein in der Bensheimer Kulturszene zum Begriff geworden. Neben vielen Konzerten mit in- und ausländischen Gästen gab es auch immer wieder Auftritte mit anderen Bensheimer Musik- und Gesangsvereinen und mit Musikvereinen aus der näheren und weiteren Umgebung. Unter seiner Leitung fand in Bensheim mehr als zehn Mal (letztmals 1998) der Wettbewerb „Musikpreis der Stadt Bensheim“ statt, an dem aufgrund seiner musikalischen Qualität Akkordeon-Ensembles und -Orchester aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland teilnahmen.

Auch richtete die Mannschaft um Rüdiger Klein mehrfach den Regionalentscheid für Akkordeonsolisten für „Jugend musiziert“ in Bensheim aus, sowie den Landesentscheid für Hessen des Deutschen Akkordeonmusikpreises für Solisten. Ferner wirkte das Orchester unter seiner Federführung beim Hessentag in Bensheim mit.

Unter dem Gedanken der „Musik zur Völkerverständigung“ fanden unter seiner Leitung viele Konzertreisen des Vereins statt. So reiste das Orchester zu den Verschwisterungsfeiern der Stadt Bensheim nach Mohács (1987) und nach Riva del Garda (1989). Daneben gab es in seiner Zeit als Vorsitzender noch viele erfolgreiche Konzertreisen des Orchesters und einzelner Gruppen ins Ausland, unter anderem in die Türkei (1973), in die Tschechoslowakei (1991) und nach Pecs/Ungarn (1993, „Junges Ensemble“).

Ein Faible für Spanien

Besonders gern war Rüdiger Klein, der selbst perfekt Spanisch sprach, in Spanien und Südamerika unterwegs. So reisten unter seiner Leitung und Federführung das 1. Orchester und andere Gruppen des Vereins nach Barcelona (1984) sowie nach Galicien (1990) und nach Irún im Baskenland (1994). Mit einem Duo und einer Abordnung des Vereins besuchte er 1979 Valencia in Venezuela, ebenso mit dem „Jungen Ensemble“ in den Jahren 1996 und 2001.

Neben seiner Tätigkeit für den Club engagierte sich Rüdiger Klein für die Akkordeonmusik auch weit über Bensheim hinaus. Bereits 1982 wurde er zum Bezirksvorsitzenden für Hessen-Süd des Hessischen Harmonikaverbandes (HHV) gewählt. 1987 trat er die Nachfolge (bis 2009) seines Vorbilds Dietmar Walther im Amt des Landesvorsitzenden des HHV an, dessen Ehrenpräsident er bis zuletzt war.

Aufgrund seines bundesweiten Engagements war Hand Rüdiger Klein bis 2013 auch Mitglied im Präsidium des Deutschen Harmonikaverbandes (DHV). Sein Einsatz für die Akkordeonmusik wurde durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt. So erhielt er bereits 1993 den Ehrenbrief des Landes Hessen.

Der DHV verlieh ihm am 20. März 2016 die Rudolf-Würthner-Medaille und im Juni 2016 die Verdienstnadel in Gold. Bereits seit September 2013 war Klein Ehrenmitglied des DHV.

Seit 1975 war er auch in der musikalischen Ausbildung des Vereinsnachwuchses tätig. So werden sich viele der Kinder, die heute erwachsen sind, sicher gern an ihn erinnern. Mit seinem Tod verlieren der Verein und die Akkordeonmusikszene nicht nur einen begeisterten Freund der Akkordeonmusik, sondern auch die Stadt Bensheim eine Persönlichkeit ihrer Musikkultur.

„Mit seiner bescheidenen und warmherzigen Art wird er allen, die ihn gekannt haben, in guter Erinnerung bleiben“, schreibt der Akkordeonclub abschließend in seiner Würdigung. red