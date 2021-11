Trauer um Albert Schilling in Fehlheim

Fehlheim. Der VfR Fehlheim trauert um Albert Schilling. „Ohne ihn wäre unsere Tischtennisabteilung vermutlich nicht die, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern durfte. Seiner Initiative und seinem Engagement ist das Aufblühen des Tischtennissports in Fehlheim maßgeblich zu verdanken“, heißt es in einer Würdigung der Abteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ehemalige Abteilungsleiter starb vor einigen Tagen im Alter von 81 Jahren. Nach der Gründung 1971 übernahm Albert Schilling vier Jahr später das Ruder und sorgte dafür, dass sich die Abteilung in den Anfangsjahren etablieren konnte. Die Mitgliederzahl stieg, Kinder und Jugendliche, darunter sein Sohn Matthias, traten in den Verein ein und legten die Grundlage für spätere Erfolge.

Jedes Jahr ins Zeltlager

© privat

Die Betreuung der Kinder beschränkte sich allerdings nicht nur auf Training und Spiele. Jahr für Jahr ging es im Sommer mit dem Nachwuchs in ein zweiwöchiges Zeltlager, Unterhaltung und Verpflegung inklusive. „Für die Kinder war das immer ein Highlight“, erinnert sich Matthias Schilling, bei dem auch seine Mutter immer engagiert mit anpackte.

Der ehrenamtliche Einsatz der Familie war entscheidend, dass die Abteilung zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine Zukunft hatte. Albert Schilling kann so als ein Vater des großen Erfolgs der Tischtennisspieler gesehen werden, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern und mittlerweile zu den erfolgreichsten Clubs in Hessen gehören, gekrönt vom Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die 3. Bundesliga Nord.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir trauern um Albert Schilling. Unser Beileid und Mitgefühl gilt seiner Familie“, erklärten Claudio Schubert und Rainer Willems stellvertretend für die Fehlheimer Tischtennisspieler. dr