Training wieder in Präsenz

Bensheim. Nach der Wiedereröffnung der Sporthallen können beim TV Bensheim fast wieder alle Trainingsstunden im Gymnastik/Fitnessbereich in Präsenz durchgeführt werden. Ausnahme ist Hatha-Yoga am Montagmorgen, das noch als Online-Angebot weiterläuft.

Workout und Piloxing

Änderungen gibt es am Donnerstag in der Joseph-Heckler-Schule: „Bodyworkout“ beginnt eine Stunde später um 19 Uhr, und um 18 Uhr findet jetzt Piloxing statt. Piloxing ist ein effektives Ganzkörpertraining aus Pilates- und Boxing-Elementen mit Tanz zu Musik. In beiden Trainingsstunden sind noch Plätze frei und Interessierte können zu einer Schnupperstunde kommen.

Alle anderen Angebote werden wie gewohnt durchgeführt. Aufgrund der Abstandsregeln und der dadurch teilweise eingeschränkten Teilnehmerzahl ist die Absprache mit der jeweiligen Übungsleitung notwendig. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen eigene Matten mit und sind verpflichtet, die Abstandsregeln einzuhalten.

Das gesamte Angebot des TV Bensheim ist unter tv-bensheim.de einsehbar. Weitere und aktuelle Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 06251/61455 oder per Mail unter turnen@tv-bensheim.de. red

