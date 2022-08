Training unter erschwerten Bedingungen

Fehlheim. Claudio Schubert, Leiter der Tischtennis-Abteilung des VfR Fehlheim, führte die Fraktionsmitglieder der Grünen und von der SPD durch das Dorfgemeinschaftshaus und die Turnhalle, praktisch ein Gebäude, getrennt durch eine mobile Wand, die man „nur noch mit sehr viel Feingefühl aufbekommt“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während das Gemeinschaftshaus in städtischer Hand ist, gehört die Turnhalle als Schulliegenschaft zum Kreis – was Absprachen und Raumreservierungen nicht immer ganz einfach macht. Zumal die Halle aufgrund ihrer Größe nicht für den Wettkampfsport ausgelegt ist. Die höherklassigen Teams des Vereins trainieren und spielen deshalb in der AKG-Halle, auch der ambitionierte Nachwuchs muss nach Bensheim gefahren werden.

Der Trainingsbetrieb in Fehlheim ist dennoch schwierig, maximal fünf Tische können bei den Kindern gestellt werden. „Aber da muss man schon aufpassen, dass keiner einen Schläger an den Kopf bekommt“, so Schubert. Grundsätzlich sei man froh, ans AKG ausweichen zu können. Dort haben aber nicht nur die Fehlheimer Tischtennisspieler eine zweite Heimat gefunden, so dass es Probleme mit der Lagerung von Material und Sportgeräten gibt. „Es bleibt kompliziert“, bemerkte der Abteilungsleiter, der außerdem darauf hinwies, dass man sich schon seit Jahren mit den Verantwortlichen anderer Bensheimer Vereine abstimmt, um die Hallenbelegungen für die verschiedenen Sportarten einigermaßen unter einen Hut zu bringen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut.

Eine taugliche Halle vor Ort in Fehlheim könnte einige Probleme lösen. Aus Sicht des Vereins käme dabei durchaus der Komplex Dorfgemeinschaftshaus/Turnhalle infrage – allerdings ohne Gemeinschaftshaus. Das müsste praktisch ausgelagert werden. Die Gemeinfläche im Neubaugebiet fällt für einen Neubau allerdings weg. Dort soll nach dem jüngsten Beschluss des Stadtparlaments die fünfzügige Kita gebaut werden.

Ortsvorsteher Stefan Stötzel berichtete stattdessen von Sondierungsgesprächen mit der Katholischen Kirche. Die muss bekanntlich sparen und sich von Immobilien trennen. Das Pfarrhaus in Fehlheim ist demnach schon verkauft, das vor Jahrzehnten mit viel Eigenleistung von der Pfarrgemeinde gebaute Pfarrzentrum könnte eine interessante Option darstellen. „Nicht als klassisches Dorfgemeinschaftshaus, sondern vielleicht als Haus für die Vereine“, erklärte Stötzel. Bereits jetzt wird es vom Katholischen Kirchenmusikverein, dem Gesangverein Harmonie und dem Akkordeon-Club Blau-Weiß Bensheim genutzt.

Der große Saal im Erdgeschoss, ein weiterer Veranstaltungsraum im Obergeschoss, barrierefreie Toiletten und eine Küche stehen auf der Haben-Seite. Ob sich Stadt und Bistum einigen können, bleibt abzuwarten.

Wobei selbst bei einem solchen Schritt noch einige dicke Bretter zu bohren wären, um den Fehlheimern (und der Schule) eine adäquate Sporthalle zu ermöglichen. Schließlich müsste der Kreis als einer der entscheidenden Beteiligten mit ins Boot und kräftig rudern.

Beim VfR will man am Ball bleiben und das Gespräch suchen – möglichst mit allen Entscheidungsträgern an einem Tisch. Dass die Zeit nicht für die Rasensportler spielt, ist dem Vorstand klar. Die Rahmenbedingungen werden nicht besser, der Glaube an eine zügige Umsetzung ist nicht ausgeprägt. Grüne und SPD äußerten Verständnis beim Ortstermin, gaben zu verstehen, die Nöte des Clubs nun besser erkannt zu haben und gaben Ratschläge zur künftigen Vorgehensweise.

Ob diese am Ende zielführend sein werden, wird sich zeigen. Neben den gestalterischen Möglichkeiten vor Ort wird es auch eine Frage der Finanzen sein, ob sich der Verein in Zukunft infrastrukturell so aufstellen kann, um weiterhin sportlich erfolgreich zu sein, aber auch für Freizeitsportler und die Jugend im Ort eine gute Adresse bleibt.

„Wir sind motiviert, wir haben einiges vor. Aber dafür brauchen wir Klarheit und vor allem Standortsicherheit“, erläuterte Vorsitzender Björn Herges abschließend. dr