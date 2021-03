Am Ende war es die erwartete Formalität: Der Wahlausschuss hat am Mittwoch das endgültige Ergebnis der Kommunalwahl in Bensheim einstimmig festgestellt. Widerspruch regte sich in den Reihen der Mitglieder nicht. Wenn das Resultat vom 14. März öffentlich bekanntgemacht wurde, kann aber theoretisch noch Einspruch eingelegt werden. „Wenn die Frist dann rum ist, ist das Ergebnis gültig“,

