Tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten

Bensheim. So ein bisschen fühlte man sich an die „Tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ erinnert: Alte Holz-Segelflugzeuge (vornehmlich Typ Ka8), teilweise mit offenem Cabrio-Cockpit, kecke Lederhauben, flatternde Schals und jede Menge Spaß.

Aber in einigen Punkten unterscheidet sich der traditionsreiche Opa-Wolf-Pokal dann doch von der cineastischen Assoziation: Es wird nur eine kurze Platzrunde geflogen, es geht ausschließlich um eine Ziellandung. Die Piloten und Pilotinnen sind zwischen 14 und über 70 Jahre alt und kommen vornehmlich aus dem südhessischen Raum. Dieses Mal trafen sich 45 Teilnehmer gut gelaunt bei schönstem Sonnenschein in Bensheim. In der Einzelwertung gewann Timo Schulz (FSC Mümlingstal). Patrick Kia (AC Heppenheim) kam zusammen mit Joshua Rieger (FSC Möve Obernau) auf Platz 2, Jannik Rummel (SFG Bensheim) und Adrian Koch (FSC Mümlingstal) teilten sich den undankbaren vierten Platz.

Spannend wurde es bei der Mannschaftswertung, denn das Siegerteam bzw. sein Verein wird das nächste Turnier ausrichten. Damit alle Teams gleich groß sind, bildeten die beiden Bensheimer Organisatoren (und letztjährigen Gewinner) Christopher Hartmann und Christopher Hoffmann gemeinsam mit dem Heppenheimer Patrick Kia das Team „Reste-Fest“ – und flogen auf den ersten Platz.

„Das war nicht der Plan. Aber da Patrick von uns Dreien mit Abstand die meisten Punkte hat, haben wir beschlossen, dass er den Pokal sowie den Hauptpreis-Gutschein bekommt. Den gewonnen Präsentkorb werden wir gemeinsam plündern und der nächste Opa-Wolf wird in Heppenheim stattfinden “, so die salomonische Lösung der Organisatoren. Sie wurde von allen mit Begeisterung aufgenommen.

Platz 2 belegte das Team „Gute Nacht“ (Ferdi Kunz, Christopher Büdel und Michael Fabos, FSC Möve Obernau), Platz 3 ging an das Team „Schräge Vögel“ (Axel Allgaier, Oliver und Ulrike Pawel). red