Tolle Ergebnisse beim Heureka-Wettbewerb in Bensheim

Bensheim. Beim Heureka-Wettbewerb Mensch und Natur beteiligten sich in diesem Schuljahr über 37 000 Schülerinnen und Schüler von 549 Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Traditionell kann das Alte Kurfürstliche Gymnasium (AKG) in Bensheim stolz auf den eigenen Nachwuchs sein. Unter der fachlichen Betreuung von Dr. Ullrich Treubert-Zimmermann gab es auch in diesem Jahr herausragende Ergebnisse, die jetzt von AKG-Schulleiterin Nicola Wölbern entsprechend gewürdigt wurden.

In der Jahrgangsstufe 8 belegte das AKG gleich die ersten beiden Plätze in Hessen. Julius Leidel wurde mit 161 Punkten Landessieger und auch die Landeszweite in dieser Stufe kommt vom AKG. Merle Kaluza errang mit nur einem Punkt weniger den hessischen Vizemeistertitel.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Ebenfalls den zweiten Platz im Bundesland Hessen erzielte in der Jahrgangsstufe 5 Jan Sommerschuh mit 152 Punkten.

Ein Schwerpunkt des beliebten MINT-online-Wettbewerbs lag diesmal auf dem Gebiet der Astronomie. In dem Multiple Choice-Wettbewerb mussten 45 Fragen aus den Bereichen Mensch und Tier, Natur und Umwelt sowie Technik und Fortschritt beantwortet werden.

So stand für die 172 AKG-Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 bis 8 zunächst der Mars im Mittelpunkt. Der rote Planet ist derzeit am frühen Abend sehr gut im Zenit zu entdecken.

Die erstaunlich hohe Teilnehmerzahl hatte sich in der Folge unter anderem mit der Frage nach der Anzahl der aktuell kreisenden künstlichen Satelliten (über 5000) bis hin zur Errechnung der Umlaufdauer der Raumstation ISS in einer Höhe von 400 Kilometern mit 28.000 km/h um die Erde (90 Minuten), zu beschäftigen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Karl-Kübel-Schule Gesundheit an der Bensheimer Karl-Kübel-Schule hoch im Kurs Mehr erfahren Bensheim Schillerschule ist Hessenmeister im Mathe-Wettbewerb Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel AKG Besondere Kunststunde am Bensheimer AKG Mehr erfahren

Innerhalb der sechsten Klassen wurde Ella Plath AKG-Schulsiegerin (148 Punkte) und in der Jahrgangsstufe 7 teilten sich punktgleich mit 152 Punkten Sofia Jokisch, Ansgar Zeitler und Firass Hassan den Schulsieg.

Neben den Urkunden gab es für alle Gewinnerinnen und Gewinner größere oder kleinere Spiele als Anerkennung. Alle Teilnehmenden des Alten Kurfüstlichen Gymnasiums erhielten zudem für ihren Einsatz ein originelles Kartenspiel. red