Toiletten-Anlage wird aufgebaut

Bensheim. Am Montag (5.) beginnt der Neubau der WC-Anlage auf dem Amersham Platz in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Das Vorhaben wird voraussichtlich bis Ende August dauern.

Durch den Neubau kann die derzeitige Ruftaxihaltestelle gegenüber der Taxistände am Bahnhof nicht am ursprünglichen Ort bleiben: Die Sie wird in den Busbahnhof auf den östlichen Parkstreifen verlegt. Ebenfalls fallen drei Kurzzeitparkplätze weg. Vorübergehend erfolgt zudem eine Sperrung des Parkplatzes mit Ladesäule.

Im September 2020 hatte die Stadtverordnetenversammlung dem oberirdischen stillen Örtchen zugestimmt – als Ersatz für die unterirdische WC-Anlage am Eingang zur Tiefgarage. Die Kosten für das gesamte Vorhaben belaufen sich auf rund 250 000 Euro. Die Kabinen können kostenlos genutzt werden, aus Sicherheitsgründen werden die Türen aber nach 15 Minuten entriegelt. ps/dr