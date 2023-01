Töpfer-Kurs für Kinder

Bensheim. Töpfern – mit eigenen Händen Ton formen, sich an Figuren versuchen, sie anschließend bemalen, brennen und glasieren – und zum Schluss sein eigenes Kunstwerk nach Hause bringen, das macht richtig Spaß. Ausprobieren kann man das in einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße. Ideen für kleine Töpfer liefern die Natur, Geschichten und Märchen. Im Tonraum der Kirchbergschule in Bensheim läuft ab 7. Februar ein Kurs für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, sechsmal dienstags, von 15.30 bis 17 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kvhs bittet um Anmeldung vor Kursbeginn über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder unter Tel. 06251 17296-0. red