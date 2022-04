Tödlicher Beziehungsstreit in Bensheim: Totschlag oder Notwehr?

Bensheim. Nach einem tödlichen Beziehungsstreit in Bensheim (wir haben berichtet) wird gegen den Ehemann des Opfers wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Es könne aber auch Notwehr in Betracht gezogen werden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mit.

Ein Haftbefehl sei daher nicht beantragt worden. Am Donnerstag war es in Bensheim mutmaßlich zu einem Kampf zwischen dem 36-Jährigen und seiner 37 Jahre alten Ehefrau gekommen. Dabei erlitt die Frau tödliche Stichverletzungen, der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen soll die 37-Jährige den von ihr getrennt lebenden Mann in dessen Wohnung aufgesucht und angegriffen haben. Die Polizisten fanden ein Messer, das möglicherweise die Tatwaffe ist.