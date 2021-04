Bensheim. Die CDU-Fraktion hat einen neuen Vorsitzenden: Tobias Heinz (Bild) wurde von den Stadtverordneten der Union gewählt. Ein einstimmiges Votum für ihn war das Ergebnis der ersten Sitzung in der Zusammensetzung, die sich aus der Kommunalwahl ergeben hat.

Seit 2001 gehört Heinz der Stadtverordnetenversammlung an. Der 41-Jährige war bisher Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses. Er folgt auf Markus Woißyk, der über 19 Jahre lang die CDU-Fraktion geführt und nicht mehr für das Parlament kandidiert hat.

„Breite Zustimmung erreichen“

„Wir sehen es als wichtig an, dass Debatten künftig sachlich und in einem wertschätzenden Ton geführt werden. In die neue Wahlzeit wollen wir mit einer angemessenen Beteiligung aller Fraktionen starten, dazu wird die CDU als größte Gruppe ihren Beitrag leisten“, sagt Heinz. „Aktiv werden wir uns für eine erfolgreiche Stadtentwicklung einsetzen und wollen gerade bei großen Vorhaben eine breite Zustimmung erreichen.“

Weitere Weichen haben die Christdemokraten für die personelle Besetzung der Gremien gestellt. Sie schlagen Christine Deppert als Stadtverordnetenvorsteherin vor, die in den vergangenen Jahren schon dieses Amt ausgeübt hat. Um Unterstützung will die CDU bei den anderen Fraktionen werben. red

