Tischtennissportler der SG Gronau wanderten im Odenwald

Gronau. Die aktiven Tischtennisspieler und -spielerinnen sowie Freunde und Gönner der SG Gronau unternahmen einen Halbtagesausflug in den Odenwald. Hierzu hatten sich mehr als 20 Personen angemeldet.

Zu Fahrgemeinschaften traf man sich in Gronau, um gemeinsam mit mehreren Autos in Richtung Kuralpe aufzubrechen. Dort parkte man und es ging bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen den Hutzelweg, einer der schönsten Spazierwege für Jung und Alt, in Richtung Steigerts. Hier nahmen die Ausflügler nicht den direkten Weg, sondern liefen eine schöne Schleife.

Auf der Hutzelstraße

Als Panoramaweg bietet die Hutzelstraße traumhafte Aussichten sowohl nach Westen über das Rheintal als auch nach Osten in Richtung Otzberg und Neunkircher Höhe.

In einem ortsansässigen Lokal hatte Organisator und stellvertretender Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung Willi „Kölner“ Stephan genügend Plätze auf der schönen Terrasse reserviert, wo man bei guter Sicht auch die Skyline von Frankfurt erkennen konnte. Auch der Gronauer Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit stattete der Gruppe einen Besuch ab.

Nach schönen Stunden auf der Terrasse ging es wieder zum Ausgangspunkt auf die Kuralpe zurück. Hier bedankte man sich nochmals bei Willi Stephan für die gelungene Organisation und alle aktiven Spieler und Spielerinnen freuen sich nun auf den Saisonauftakt im September. red