Tipps zum Hochbeet

Bensheim. Hochbeete erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, liegt doch einer ihrer großen Vorteile darin, rückenschonend gärtnern zu können. Doch mancherorts gibt es auch Frust, weil gewisse Grundsätze nicht beachtet wurden.

Am 23. März wird Helmut Müller von der Hessischen Gartenakademie in einem Vortrag das „Einmaleins für Hochbeete“ vorstellen. Dazu gehören folgende Aspekte: Materialien, Konstruktion und sinnvolles Zubehör, Befüllung, Pflanzvorschläge und Hinweise zur Bewässerung und Düngung

Dabei werden insbesondere die Wechselwirkungen dieser und weiterer Komponenten untereinander herausgestellt, ist doch ein Hochbeet nie isoliert zu betrachten, sondern immer auch im Bezug zum gesamten Garten, zur Umwelt und zu den Menschen, die damit arbeiten. Der Vortrag auf Einladung des Obst-und Gartenbauvereins Bensheim findet am Donnerstag, 23. März, um 18.30 bis 20 Uhr in der Feuerwehrunterkunft in Zell statt. Der Vortrag ist auch für Nichtmitglieder kostenlos.

Am 24. Juni besteht die Möglichkeit zu einer Fahrt zur Landesgartenschau nach Fulda. Los geht es um 7.15 Uhr am Bahnhof in Bensheim. Nach Ankunft am Dom folgt eine Stadtführung, bevor es weiter zum Gartenschaugelände geht. Nach der Möglichkeit zum Mittagessen folgt eine seniorengerechte Führung durch Teile des Gartenschaugeländes. Für die Besichtigung der Blumenschauen und Kaffeetrinken bleibt noch Zeit, bevor die Heimfahrt erfolgt, so dass die Gruppe um 19 Uhr wieder in Bensheim ankommt.

Infos zu den Veranstaltungen und Anmeldung zur Fahrt bei Steffen Mößinger, Telefon 0178/2844462. red