Tina-Turner-Show abgesagt

Bensheim. Die Tina-Turner-Show „The Rock Legend“ am 11. März in der Weststadthalle wurde vom Veranstalter ersatzlos abgesagt – „ in Folge der weiterhin bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie“, heißt es in einer Pressemitteilung. Allerdings soll die Tournee zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden.

Wer ein Ticket hat, könne dies für eine andere Veranstaltung umtauschen oder einen Gutschein erhalten, so die zuständige Agentur. Eine Kontaktaufnahme ist per Mail an die Adresse kundenservice@resetproduction.de möglich. red

