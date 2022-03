Tiere vor der Haustür beobachten

Zell. Am Freitag (25.), 19 Uhr, findet im Zeller Dorfgemeinschaftshaus ein Präsenzvortrag des Nabu Meerbachtal über Beobachtungsgebiete unserer Heimat statt. Dieser Vortrag war vor mehr als einem Jahr „online“ zu sehen, die Resonanz war enorm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Jürgen Schneider präsentiert rechtzeitig zur Rückkehr der Zugvögel und zum Erwachen der Blütenpracht die interessantesten Örtlichkeiten für Beobachtungen. Es handelt sich ausschließlich um öffentlich zugängliche Naturschutzgebiete, Ansitzplätze oder Wanderpfade. Die entsprechenden Verhaltensregeln und Tipps zur Ausrüstung werden begleitend erklärt, ebenso die Anfahrtswege. Für eine geringe Spende kann auch Informationsmaterial erstanden werden.

Überwiegend sind die Hotspots in unmittelbarer Umgebung zu finden, wenige liegen über 50 Kilometer entfernt. Mehr als eine Tagestour ist somit nicht erforderlich. Frühes Aufstehen sollte allerdings kein Problem darstellen, denn von der Morgendämmerung bis zum späten Vormittag sind die besten Beobachtungen zu machen. Das gilt übrigens nicht nur für die Vogelwelt, auch Säugetiere sind zu diesen Zeiten aktiv.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tierbeobachtungen kann man ganzjährig durchführen, viele sogenannte Standvögel sind auch im Winterhalbjahr zu sehen, wegen der fehlenden Belaubung der Bäume und Hecken oft einfacher zu entdecken. Spechte und Meisen an den Futterstellen, der Eisvogel an offenen Gewässern sowie Enten, Gänse und diverse Greifvögel präsentieren sich auch in der kalten Jahreszeit.

Durch den fortschreitenden Klimawandel verkürzt sich aber auch die Abwesenheit der Zugvögel, ab Anfang März ist bereits der winzige Zilpzalp zu vernehmen, Kraniche sind schon wieder auf dem Weg nach Norden. Von April bis Ende Mai treffen dann die Sommergäste ein, um ihre Brutgebiete zu belegen.

Die Tierwelt nicht verstören

Natürlich sollte man wissen, wo sich ein Ansitz oder Spaziergang lohnt, dieses Thema wird ausführlich im Vortrag behandelt. Der Nabu weist darauf hin, sich besonders in den Naturschutzgebieten an die Gebote zu halten, um die Tierwelt nicht zu verstören.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Nabu-Mitglieder freuen sich auf zahlreichen Zuspruch, die Coronaregeln sind einzuhalten. Es gilt die 3G-Regel. Der Vortragssaal wird weitläufig bestuhlt und gut durchlüftet, so der Nabu. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Naturschutzarbeit sind willkommen. red