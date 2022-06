Tiefgarage, Marktplatz, Dalberger Hof

Bensheim. Die nächste Video-Konferenz der BfB-Fraktion findet am kommenden Dienstag, 21. Juni, um 18 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Glas-Pavillon als Aufgang von der Tiefgarage zum Beauner Platz befinde sich seit vielen Jahren in einem alles andere als einladendem Zustand, schreiben die „Bürger für Bensheim“ (BfB) in der Ankündigung. „Das neu sanierte Bürgerhaus und dann der verdreckte Aufgang im Glas-Pavillon – höchste Zeit, dass sich da was tut“, findet BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

Wo bleibt der Nahversorger?

Der Ortsbeirat Bensheim Mitte hat einen Beschluss für einen Nahversorger für die Innenstadt getroffen. „Wir sind auf die Umsetzung gespannt“, meint dazu Yvonne Dankwerth, die die BfB im Ortsbeirat Mitte vertritt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Marktplatz BfB will ein zweistöckiges Gebäude Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalwahl BfB will soziale und ökologische Stadtpolitik Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Nahversorger, Dorfladen und Naturschutz Mehr erfahren

So lange keine Entscheidung im ergebnisoffenen städtebaulichen Ideenwettbewerb über eine Bebauung oder keine Bebauung für den oberen Marktplatz gefallen sei, sollte nach Meinung der BfB-Fraktion der Marktplatz im oberen Bereich auch kulturell genutzt werden.

Die BfB spricht in ihrer Sitzung auch über die Schließung des Dalberger Hofes. „Wir wundern uns, dass die Gründe noch nicht von der MEGB oder dem Magistrat kommuniziert wurden“, heißt es abschließend in der Mitteilung. red