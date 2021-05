THW muss den Familientag absagen

Bensheim. Traditionell lädt das THW an Fronleichnam zum Familientag ein. Allerdings muss auch in diesem Jahr die Veranstaltung pandemie-bedingt abgesagt werden. Eine Ersatzveranstaltung in diesem Jahr werde nicht stattfinden.

Der Familientag des THW Bensheim hatte sich in zu einer Veranstaltung mit vielen Besuchern und Unterhaltung für Groß und Klein etabliert. Neben einer Hüpfburg, Vorführungen der Jugend- und Minigruppe und vielfältiger Verpflegung konnte man sich in einem ungezwungenen Rahmen über das Technische Hilfswerk, die technische Ausrüstung und die ehrenamtliche Arbeit informieren. Zum Familientag 2019 kamen über 1000 Besucher auf das Gelände. Ein besonderes Highlight stellte der Teleskoplader mit ausfahrbarem Arm da, in dessen Personenkorb in luftigen 13 Metern Höhe Bensheim Auerbach und Umgebung bestaunt werden konnte.

Wer im THW mit anpacken möchte, ist jederzeit eingeladen, an einem der Dienstabend hereinzuschnuppern, schreibt die Hilfsorganisation.

Alternativ freue sich der Förderverein, die THW-Helfervereinigung Bensheim, über jegliche Art der Unterstützung zur Beschaffung eines Ersatzes für das 25 Jahre alte Jugendfahrzeug oder andere Projekte zur Förderung der Jugendarbeit und Einsatzbereitschaft. red

