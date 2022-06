Themenrundgang in Auerbach

Auerbach. In der Reihe „Auerbach gestern, heute und morgen“ lädt der Kur- und Verkehrsverein zum nächsten Themenrundgang für Montag, 13. Juni, um 18 Uhr ein. Zielgebiet ist die Mitte und der Nordosten des Stadtteils, im Volksmund als Villenviertel benannt. Treffpunkt ist die Ecke Darmstädter Straße/Otto-Beck-Straße. Von dort führt der etwa eineinhalbstündige Rundgang über die Karlsbader Straße, Schlossstraße, Martinstraße am Ehrenmal vorbei zu den beiden Wasserhochbehältern am unteren Schlossberg. Über die Otto-Sanner-Anlage, die Friedrich-Ebert-Straße und Grafenstraße gelangt man zum Ausgangspunkt zurück. Unterwegs wird Ralph Stühling besonders auf ehemalige und aktuelle Gaststätten an der Wegstrecke eingehen. Wie immer sind Alt- und Neubürger zu diesem Abendspaziergang eingeladen. kn

