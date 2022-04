Themenabend in Bensheim: Raus aus der Opferrolle

Bensheim. Der Auerbacher Synagogenverein und die Geschwister-Scholl-Schule laden gemeinsam zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Raus aus der Opferrolle“ ein. Termin ist am Dienstag (3.) um 19 Uhr im Forum der Geschwister-Scholl-Schule. Einlass ist ab 18.30 Uhr. „Viele junge Menschen hören zum ersten Mal Näheres zu Juden und Jüdinnen, wenn es um die Nazi-Zeit geht“, sagt Ursula Schlosser vom Auerbacher Synagogenverein. „Es ist aber enorm wichtig, sie aus ihrer Perspektive an das Thema jüdisches Leben heranzuführen und zu vermitteln, dass es dies schon viele Jahrhunderte gab und vor allem auch heute noch gibt bei uns in Deutschland.“

Der Film zeigt den jungen Dimitrij Liebermann, er ist Schüler an einem Gymnasium und – Jude. Es geht um Mitleid, Anfeindungen und dass er keine Lust mehr hat, ein typisch jüdisches Opfer zu sein. Der 30 Minuten lange Film heißt „Masel Tov Cocktail“. Masel Tov ist jiddisch und heißt „Viel Glück“.

Die unorthodoxe Herangehensweise des Films über jüdisches Leben soll den Abend mit Gästen prägen. Naomi Benett studiert Politikwissenschaft und jüdische Studien in Heidelberg. Geboren ist sie in Jerusalem, sie lebt seit zehn Jahren in Deutschland.

Außerdem kommt Anatoli Rabinstein, Sozialpädagoge aus Mannheim. Er ist in Moskau geboren, kam als Kleinkind nach Deutschland. Mit ihnen können die Zuschauer nach dem Film diskutieren. Diese Veranstaltung knüpft laut Oberstudienrätin Gabriele Seeger an die Unterrichtseinheit „Ohne Erinnerung keine Zukunft“ an, die an der GSS seit vielen Jahren in den Fächern Religion und Ethik durchgeführt wird. Der Synagogenverein ist erfreut, mit dieser Kooperation zahlreiche junge Menschen ansprechen zu können.

Die Bestuhlung im Forum lässt laut den Veranstaltern Abstand zu. Es gelten laut GSS die 3G-Regeln. Es wird um das Tragen einer Maske gebeten, die für Redebeiträge abgenommen werden kann. red