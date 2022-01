Themen bei der SPD Bensheim: Innenstadt und Dorfentwicklung

Bensheim. Im Rahmen ihrer wöchentlichen Sitzung befasst sich die SPD-Fraktion mit dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) sowie der aktuellen Lage der Innenstadt. Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser lädt hierzu heute, Dienstag (25.), ab 19 Uhr ins Hotel Felix ein.

Nachdem die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen die finale Fassung des IKEK freigegeben hat, stehen nun zunächst die Beratungen in den betroffenen Ortsbeiräten an, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung. Wie die Bank anmerke, liege der Zeit-, Kosten - und Finanzierungsplan mit seiner Vielzahl von Vorhaben relativ hoch, können in den jährlich vorgesehenen Bilanzierungsterminen jedoch angepasst werden.

Der Hinweis, dass für alle öffentlichen Infrastruktureinrichtungen vor der Bewilligung ein Nachweis der entstehenden Folgekosten vorzulegen ist, sei im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt hilfreich.

Enormer Zeitverlust

Weiterhin beschäftigen sich die Sozialdemokraten mit der gegenwärtigen Lage der Innenstadt mit den Kernthemen Marktplatz und Neumarkt. Nach dem Inhalt der inzwischen vorliegenden und „an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassenden Stellungnahme des Innenministeriums dürfte das vom Empfehlungsteam in durchaus guter Absicht ins Spiel betrachte Werkstattverfahren anstelle des von der Stadtverordnetenversammlung vor über einem Jahr beschlossen Ideenwettbewerbes vor dem Aus stehen“, so die SPD. Bedauerlich sei dabei natürlich der eingetretene enorme Zeitverlust, heißt es in der Pressemitteilung der Fraktion. red