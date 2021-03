Bensheim. Die Grünen in Bensheim laden für den heutigen Freitag (5.) um 20 Uhr zu einer Diskussion über das Thema Verkehrswende für Bensheim ein. In der Diskussion sollen die zentralen Forderungen wie „Fußgängerverkehr vor Radverkehr vor Autoverkehr“, „Tempo 30 im Stadtgebiet“, „Sichere Radwege“ und der Ausbau des ÖPNV näher beleuchtet werden.

Die Diskussion wird geleitet vom verkehrspolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion, Hanns-Christian Wüstner. Als Diskussionsteilnehmer sind eingeladen Peter Castellanos, Experte für ÖPNV, Klaus Lemmes, Sprecher des ADFC Bensheim, Michael Sassen, Sprecher der Bürgerinitiative Friedhofstraße, und Gundula Kirsch-Wohlfahrt, Sprecherin der Bürgerinitiative Brückweg.

Die Diskussion kann live auf Facebook und als Webinar in Zoom sowie in einem Youtube-Video ab Samstag verfolgt werden. Die Teilnahme ist auch direkt per Zoom unter dem folgenden Link möglich: https://us02web.zoom.us/j/86082885001?pwd=Q1pnb1A1N2U5cU1YUGVCcmtXbEU0Zz09.

Das Youtube-Video wird unter www.gruene-bensheim.de veröffentlicht. red