Thema Meerbachsportplatz

Bensheim. Die Themen sozialer Wohnungsbau und der geänderte Bebauungsplan Meerbachsportplatz stehen auf der Tagesordnung der nächsten Fraktionssitzung der Grünen.

Die Verwaltungsvorlagen für die Mai-Sitzungsrunde liegen vor: Darin soll ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, der MEGB mbH die Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus zu übertragen, vorbehaltlich des Prüfergebnisses, wie die Zukunft der Gesellschaft aussehen soll.

Verfahren dauern zu lang

Beim Meerbachsportplatz geht es ebenfalls um den Bau von Sozialwohnungen. Inzwischen liegt ein geänderter Bebauungsplan vor, der in der kommenden Sitzungsrunde beschlossen werden soll. „Die Verfahren dauern einfach viel zu lange. Nach sieben Jahren stehen wir erneut vor dem Beschluss eines Entwurfes und das Gelände liegt immer noch unangetastet da“, beklagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier die Situation. „Der Bedarf an Sozialwohnungen und bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin groß und die Schere in unserer Gesellschaft geht auch durch die Corona-Pandemie weiter auseinander“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Moritz Müller.

Die Grünen wissen, dass das Thema des bezahlbaren Wohnungsbaus in der letzten Wahlperiode intensiv angegangen wurde.

Die Fraktion berät die Unterlagen der kommenden Sitzungsrunde am heutigen Dienstag (4.). Interessierte Gäste können ab 20 Uhr an der Videokonferenz der Fraktion teilnehmen. Moritz Müller bittet dazu um eine kurze Mitteilung an m.mueller@gruene-bensheim.de, um die Zugangsdaten für das Konferenztool übermitteln zu können. red