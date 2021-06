Thema Jugend-Umfrage

Bensheim. Im Rahmen ihrer heutigen (22.) Sitzung diskutiert die SPD-Fraktion den erarbeiteten Entwurf einer Jugend-Umfrage für Bensheim. Diese soll als fraktionsübergreifendes Projekt durchgeführt werden, welches bereits in einem Zoom-Treffe mit vielen Multiplikatoren aus Vereinen und Schülervertretungen Anfang des Monats ins Leben gerufen wurde.

Die Erkenntnisse aus dieser Umfrage sollen in die laufende Arbeit der Stadtverordnetenversammlung einfließen. „Gerade in einer Zeit, in der Jugendlichen durch die Pandemie besonders viel abverlangt wird, möchten wir eine möglichst repräsentative Erfassung der jugendlichen Bedürfnisse in die aktuellen Haushaltsberatungen mit einfließen lassen“, bringt Josefine Koebe zum Ausdruck.

Im weiteren Sitzungsverlauf beschäftigt sich die Fraktion mit der Vorbereitung der Ausschusssitzungen. Breiten Raum dürfte dabei die Beratung der rund 300 Seiten starken Expertise eines Fachbüros im Zusammenhang mit der Aufnahme Bensheims in das Dorfentwicklungsprogramm einnehmen. Die Sitzung im Hotel Felix beginnt um 19 Uhr. red