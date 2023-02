Für alle Französischklassen der Jahrgangsstufen 9 und 10 am Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) in Bensheim gab es am Donnerstagvormittag einen Theaterspaß der besonderen Art.

Der Förderverein der Schule hatte die Aufführung „La Cigale et la Fourmi“ spendiert. Anlass war die Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags, die sich am 22. Januar zum 60. Mal gejährt hat.

...