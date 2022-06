Theater und Jazz am Wambolter Hof

Bensheim. Das Open-Air-Programm im Rahmen der Sommerbühne am Wambolter Hof startet an diesem Wochenende. Am Freitag (1.), 19 Uhr, wäre eigentlich die PiPaPo-Eigenproduktion „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ zu sehen gewesen. Die Aufführung musste allerdings krankheitsbedingt abgesagt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stattdessen gibt es nun nach Auskunft aus dem Rathaus um 19 Uhr „gelebte Kunst und Kultur“ mit Tommy Woller, der mit einem außergewöhnlichen Instrument eine außergewöhnliche Instrumentierung einbettet: Hangturion. Der Eintritt ist frei.

Alle, die bereits Tickets für die Inszenierung am Freitag gekauft haben, können diese für die Aufführung am Freitag, 8. Juli, nutzen. Andernfalls werden die Tickets rückerstattet. Alle anderen Veranstaltungen finden wie geplant statt, so die Stadt.

Mehr zum Thema KulTour Veranstaltungen in der Rhein-Neckar-Region: Tempo, Glamour und große Erzählungen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel KulTour Veranstaltungen in der Rhein-Neckar-Region: Von Faber beim Zeltfestival bis Shakespeare auf dem Schloss Mehr erfahren

Am Samstag (2.), 10 Uhr, folgen eine Mitmachaktion für Kinder (Eintritt frei), ab 14.30 Uhr die PiPaPo-Kindertheater-Produktion „Die kluge Bauerstochter“ (Eintritt frei) und ab 19.30 Uhr „Die Loriot-Revue“, ebenfalls eine PiPaPo-Produktion.

Der Sonntag (3.) beginnt um 14.30 Uhr mit der „Klugen Bauerstochter“ (Eintritt frei), ab 19 Uhr folgt ein Konzert des Swing Size Orchestra. Weiter geht es dann am Freitag, 8. Juli, ab 19 Uhr wieder mit „Normans Eroberungen“, gefolgt von den Mitmachaktionen für Kinder am Samstag, 9. Juli, ab 10 Uhr. Ab 19.30 Uhr heißt es erneut Bühne frei für „Die Loriot-Revue“.

Karten im Vorverkauf

Zum Abschluss wird am Sonntag, 10. Juli, die „Kluge Bauerstochter“ ab 14.30 Uhr aufgeführt, ehe zum Finale der Sommerbühne die Band Superfro, ein Jazzkeller-Konzert, um 19 Uhr auftritt.

Umgesetzt wird das Projekt vom Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit dem PiPaPo-Theater und dem Förderkreis Kleinkunst und Kultur. Das Vorhaben wird finanziert mit Mitteln aus dem Landesprogramm Zukunft Innenstadt (wir haben mehrfach berichtet). Ein weiterer Baustein für eine attraktivere Innenstadt soll am Beauner Platz entstehen. Dort wird ab dem 16. Juli eine sommerliche Spielfläche gestaltet.

Karten für alle Veranstaltungen der Sommerbühne gibt es online unter www.reservix.de und bei bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem auch im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816. dr