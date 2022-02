Theater für Jung und Alt im PiPaPo-Keller

Bensheim. Das PiPaPo-Kellertheater hat seine zwei aktuellen Eigenproduktionen wieder aufgenommen. Gespielt werden die Stücke „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten von Alan Ayckbourn und für Kinder das Märchen „Die kluge Bauerstochter“ von Angelika Bartram nach einer Geschichte der Brüder Grimm.

In „Normans Eroberungen“ geht es um sechs Personen: Reg, verheiratet mit Sarah, seine Schwester Ruth, verheiratet mit Norman, und Annie, die jüngste des Geschwister-Trios, unverheiratet, aber in irgendeiner Weise verbunden mit dem Nachbarn Tom, einem Veterinär, der sich wohl – wenn überhaupt – besser auf Tiere als auf Menschen versteht. Norman ist als Bibliotheks-Assistent jedenfalls der erfolgloseste von allen und zielt auf Erfolge in erotischen Bereichen – hier auf Annie. Daraus entwickeln sich an nur einem Wochenende die herrlichsten Verwicklungen, die zu beobachten ein köstliches Vergnügen bereitet.

Das Stück wird gespielt am 25. Februar, 11./12. März sowie 18./19. März. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Es gilt 2G-Plus.

Das Pipapo-Kinderstück „Die kluge Bauerstochter“ nach den Brüdern Grimm ist kein Märchen im eigentlichen Sinne, denn es gibt keine Zauberer, keine Hexerei, keine Verwandlungen, sondern eher eine Parabel über die Überlegenheit menschlicher – hier: weiblicher – Gewitztheit über Macht und Intrige. Die kluge Bauerntochter vermag es, durch ihre Gescheitheit das Herz des Königs zu gewinnen und auch die Bosheit und das Machtverlangen der bisher Herrschenden zu besiegen. Eben diese Züge werden in der Bearbeitung von Angelika Bartram besonders akzentuiert und sorgen für ein gleichermaßen vergnügliches wie innerlich zufriedenstellendes Ende.

Die Termine: 20. Februar, 26./27. Februar, 12./13. März, 19. März sowie 26./27. März. Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Es gilt ebenfalls die 2G-Plus-Regel.

Tickets sind in der Tourist-Info erhältlich, weitere Informationen per Mail (pipapotheater@online.de) oder Telefon 06251/67740 (zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn erreichbar). red

