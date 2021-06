Theater erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Bensheim. Die Corona-Pandemie traf Kulturschaffende hart. Zunächst waren viele Theater und Schauspielgruppen ratlos. Wie ist es möglich, trotz geschlossener Bühnen dennoch lebendige Aufführungen zu den Menschen zu bringen, die sich gerade in solch schwierigen Tagen vielleicht mehr denn je danach sehnen? Speziell für den Desktop inszenierte Aufführungen wie „werther.live“ nach dem Goethe-Klassiker „ Die Leiden des jungen Werthers“ der freien Gruppe Punktlive, erobern die junge, digitale Theaterbühne. Ein weiteres Mittel, um das Theater auch in Zeiten der Pandemie zu seinen Fans zu bringen, sind Livestreams.

Trotz der bundesweit fallenden Inzidenzzahlen werden sich auch in Bensheim die Ränge des Parktheaters vorerst nicht wie gewohnt füllen können. Allerdings gibt es im Rahmen der 26. Woche junger Schauspieler vom 13. bis 18. Juni erstmals ein vielversprechendes digitales Livestream-Format.

Schülerprojekt Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste setzt im Rahmen der Woche junger Schauspieler in Kooperation mit dieser Zeitung das Schulprojekt Theaterkritik fort. Die Projektgruppe besteht in diesem Jahr aus zehn Schülerinnen und Schülern des Deutsch-Leistungskurses unter der Leitung von Florian Krumb am AKG Bensheim. Die Teilnehmer verfassen – neben diesem Vorbericht – Rezensionen zu den Aufführungen, die auf der BA-Homepage online oder auch in der Printausgabe zu lesen sind. red

Die Jury unter dem Vorsitz von Dagmar Borrmann (Dramaturgin und Hochschullehrerin), Antonia Leitgeb (stellvertretende Leiterin des Studiengangs Dramaturgie an der Theaterakademie August Everding), Carola Hannusch (Dramaturgin am Theater Essen) und Moritz Peters (Regisseur und Dramaturg am Schlosstheater Celle) hat fünf Inszenierungen ausgewählt, auf die man gespannt sein kann.

Den Auftakt macht am 13. Juni mit Moliéres „Tartuffe“ ein Klassiker des Schauspieltheaters, gespielt vom dritten Studienjahr Schauspiel der Universität der Künste in Berlin. Am Montag, 14. Juni, folgt mit „Der Nazi & der Friseur“ eine Romanadaption nach Edgar Hilsenrath vom Staatsschauspiel Dresden. Am 15. Juni wird das Staatstheater Kassel mit „Das Gesetz der Schwerkraft“ von Olivier Sylvestre eine Coming-of-Age-Geschichte der besonderen Art präsentieren.

Am Mittwochabend können alle einmal durchatmen, bevor es am Donnerstag mit „Wer hat meinen Vater umgebracht“ vom Theater Münster weitergeht – nach einem Roman von Èdouard Louis, der in Frankreich Furore gemacht hat. Den Abschluss macht eine „Werther“-Inszenierung nach Johann Wolfgang Goethe vom Staatstheater Mainz.

Die Livestreams, die unter www.wojuschau.de oder www.darstellendekuenste.de abgerufen werden können, starten stets um 19 Uhr und können binnen 24 Stunden erneut angeschaut werden. Den Beginn macht am Sonntag, 13. Juni, eine kurze Auftaktveranstaltung.

Zu jedem Stück gibt es außerdem jeweils vorher eine circa zwanzigminütige Einführung sowie im Anschluss ein Nachgespräch, das auch live übertragen wird. Am 18. Juni, dem letzten Spieltag, findet zudem live ein Abschlussgespräch statt. Weitere Informationen sowie Trailer zu den Stücken sind auf den obengenannten Internetseiten zu finden.

Der virtuelle Austragungsort eröffnet nun Zuschauern aus ganz Deutschland die Möglichkeit, an der Woche junger Schauspieler teilzunehmen und über die spannenden Inszenierungen mit den Produzenten ins Gespräch zu kommen. Auch kann dadurch die Aufmerksamkeit des Zuschauers bewusst durch auditive Elemente sowie durch den Bildausschnitt auf das Wesentliche bzw. dem Regisseur am Herzen liegende Details gelenkt werden.

Die Trailer der jeweiligen Stücke versprechen spannende Inszenierungen, auf die sich Theaterliebhaber freuen können. Mit den Worten Günther Rühles: „Jugend auf dem Theater zu erleben ist ein Vergnügen, dass es so geballt nirgends gibt, nur in Bensheim.“ Felix Krampff