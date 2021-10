The Watch im Parktheater in Bensheim

Bensheim. Die Prog-Rock-Band The Watch spielt mit Aufführungen der frühen Genesis-Klassiker der Jahre 1970 bis 1976 auch in Bensheim. Termin ist Freitag, 3. Dezember, um 20 Uhr im Parktheater. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Allerbeste von den ersten Genesis-Alben sei ausgewählt worden, heißt es in einer Ankündigung. Keiner anderen Tribute-Band gelinge es nach eigenem Bekunden mit einer emotionalen Urgewalt, die musikalische Abenteuerlust und Hochspannung von Genesis einzufangen. red/Bild: Veranstalter

