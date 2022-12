The Queen Kings im Musiktheater Rex

Bensheim. Das Motto der seit Jahren erfolgreichen Queen-Tribute-Band The Queen Kings lautet: „more than just a tribute“. Die Formation überzeugt durch ihre musikalisch authentische und mitreißende Show. Die Band mit dem Leadsänger Sascha Krebs und Bassist Rolf Sander, der auch beim Musical „We Will Rock You“ und sogar mit Queen selbst auftrat, genießt europaweit höchstes Ansehen.

Auch unter Queen-Fans gelten sie als eine der besten Bands ihres Metiers und waren mehrfach zu Gast bei den Fanclubtreffen des „German Queen Fanclubs“ und des „Official International Queen Fanclub“ in England.

Die sechsköpfige Band bietet Livemusik auf höchstem Niveau – wovon man sich an diesem Freitag (16.) ab 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim überzeugen kann. Tickets für das Konzert in der alten Güterhalle gibt es im Vorverkauf online unter www.musiktheater-rex.de. red/Bild: Volker Beushausen