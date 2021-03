Bensheim. Das Wahlteam der Stadt Bensheim gibt kurz vor der Kommunalwahl am Sonntag (14.) noch wichtige Hinweise: Am heutigen Freitag (12.) endet um 13 Uhr die Frist für die Beantragung der Briefwahl. Bitte an das Bürgerbüro wenden: per Telefon 06251/58263-22 oder E-Mail buergerbuero@bensheim.de.

In Ausnahmefällen, wie zum Beispiel Krankheit, kann beim Bürgerbüro noch bis Sonntag um 15 Uhr Briefwahl beantragt werden. Die Abgabe der ausgefüllten Wahlunterlagen ist bis spätestens Sonntag 18 Uhr möglich durch Einwurf in die Briefkästen an der Alten Faktorei und am Rathaus, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. ps