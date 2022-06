Termine für Erstkommunion in Bensheim

Bensheim. In den kommenden Wochen feiern 80 Kommunionkinder in Bensheim ihr Fest der Erstkommunion. „Komm, heute will ich bei Dir zu Gast sein“ – mit dieser Einladung von Jesus aus der Frohen Botschaft vor 2000 Jahren an Zachäus machten sich die Kinder mit ihren Familien im November letzten Jahres auf den Weg.

Besondere Vorbereitungszeit

Von Beginn an war klar, dass es auch dieses Mal wieder eine besondere Vorbereitungszeit werden wird. Mit viel Flexibilität, Offenheit und Zuversicht gestalteten die Gruppenleiterinnen und Eltern die Erstkommunionvorbereitung, schreibt der Pfarreienverbund.

In der Zeit der Vorbereitung durften alle, die miteinander unterwegs waren, spüren und erfahren: Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. Er ist mein Freund, der mich durch mein Leben begleiten und für mich da sein will. Die Nähe und Freundschaft von Jesus erlebten die Kommunionkinder in dem Zeichen des Brotes nun in ganz besonderer Weise am Tag ihrer Erstkommunion. Die Termine im Überblick:

Sonntag, 12. Juni: 11 Uhr in der Kirche Heilig Kreuz, Auerbach, sowie um 13.30 Uhr ebenfalls in Heilig Kreuz.

Samstag, 18. Juni: 11 Uhr in der Kirche Sankt Georg sowie am Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr ebenfalls in Sankt Georg.

Sonntag, 3. Juli: 11 Uhr in der Kirche Sankt Laurentius sowie um 13.30 Uhr ebenfalls in der Kirche Sankt Laurentius. red

