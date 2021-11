Tempo 30 weiter ein Thema

Bensheim. Die Städteinitiative Tempo 30 setzt für die Grünen einen Meilenstein in Sachen Verkehrswende. „Wir müssen diese Chance nutzen, um den Druck auf eine notwendige Änderung herbeizuführen und die Geschwindigkeitsbegrenzungen in unserer Stadt selbst bestimmen zu dürfen. Nur damit können wir die Regelgeschwindigkeit innerorts auf 30 km/h festlegen. Das ist für uns ein wichtiger Schritt hin zu einer lebenswerteren Stadt in Richtung Verkehrswende“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp.

Kritisch sehen die Grünen die Entscheidung der Koalition im Bauausschuss sowie im Haupt- und Finanzausschuss. Denn in diesen Ausschüssen wurde der Verwaltungsvorlage – wie berichtet – von den zuvor genannten Parteien nicht zugestimmt. Dieses Abstimmungsverhalten widerspreche dem Wahlprogramm der SPD. Während der Kommunalwahl Anfang des Jahres warb die sozialdemokratische Partei mit dem Wunsch nach Tempo 30 auf den Straßen in Bensheim. Doch dieser Wunsch scheine dem Einfluss der CDU gewichen zu sein.

In der digitalen Fraktionssitzung am Dienstag (9.) sind alle Interessierten an Tempo 30 eingeladen. Gemeinsam möchte die Fraktion ab 20 Uhr mit Bürgern diskutieren und gegebenenfalls weitere Plätze für ihre „Traue keinem über 30 km/h“-Demos finden.

Die Anmeldung erfolgt über m.mueller@gruene-bensheim.de, der Teilnahmelink wird im Anschluss übermittelt. red

