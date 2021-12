Teleshopping im Advent

Bensheim. Das Kaufhaus Ganz geht mit seiner beliebten Teleshopping-Serie wieder live – und zwar am dritten Advent. Am Sonntag, 12. Dezember, um 18 Uhr, gibt es ein Adventsspecial via Facebook und Youtube.

Im Laufe der Zeit wurde die Show mit Kultcharakter immer wieder weiterentwickelt. Die Zuschauer dürfen sich auf ganz viel Show, neue Highlights und eine besondere Kulisse freuen. Ursprünglich wurde das Format von der Werbeagentur Showmaker aus der Not heraus für das Kaufhaus Ganz ins Leben gerufen, als es im vergangenen Jahr vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft zum Lockdown kam. Nun feiert die Live-Sendung sogar ein kleines Jubiläum und ist aufgrund der derzeitigen Situation wichtiger denn je.

Das Team hat eine Auswahl an Geschenken zusammengestellt, die während des Streams telefonisch, per Mail oder Facebook bestellt werden können. „Wir haben eine Vielfalt an Geschenkideen aus unserem Sortiment vorbereitet“, betont die Geschäftsführerin des Kaufhauses, Tatjana Steinbrenner. : Die Moderatoren Harry Hegenbarth und Felix Gaudo kennen die zu präsentierenden Produkte vorher nicht. Das sorgt für Improvisationskunst und Unterhaltung.

Für die ganz großen Kinderaugen haben sich die Macher zusätzlichein besonderes Special nur für Kinder ausgedacht. Was genau, bleibt bis zum Start des Streams eine Überraschung. Eines kann jedoch verraten werden: Auf die Zuschauer wartet ein gemütlicher Shopping-Sonntag mit Witz und Charme. Die technische Umsetzung erfolgt wieder durch das „Stream-Team“ Young Dimension und GVO Media. red

Info: YouTube: https://youtu.be/nQgUsfcTsUg, Facebook: https://fb.me/e/1fzV7n8j6