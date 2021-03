Bensheim. Im Mittelpunkt der letzten Telefonkonferenz der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) vor der Kommunalwahl am 14. März steht das Thema „Stärkung der Innenstadt“. Die Telefonkonferenz findet am Dienstag (9.) um 18 Uhr statt.

„Sobald Einzelhandel und Gastronomie wieder öffnen dürfen braucht Bensheim ein starkes Signal für seine Innenstadt. So müssen die auf unseren Antrag beschlossenen Maßnahmen zur Unterstützung der Gastronomie und der Gewerbetreibenden bis zum Jahresende 2021 verlängert werden“, fordert Stadtverordneter Franz Apfel.

„Wir erwarten auch eine Zwischenlösung am Marktplatz. Sobald Außengastronomie wieder öffnen darf, muss auch am Marktplatz wieder Gastronomie am ehemaligen Standort des Hauses am Markt möglich sein. Bis zum Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs wird es noch länger dauern. Diese Zeit gilt es, im Sinne unserer attraktiven Innenstadt zu nutzen“, findet Stadtverordneter Norbert Koller. red