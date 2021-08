Teehaus auf dem Altarberg abgerissen

Auerbach. In der vergangenen Woche haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen das Teehaus auf dem Altarberg im Staatspark Fürstenlager aus Gründen der Verkehrssicherheit abreißen lassen.

Durch große, feuchtigkeitsbedingte Schäden im Dach war laut Mitteilung der Schlösserverwaltung dessen Standsicherheit nicht mehr gegeben.

Das jetzt abgebrochene Altarberghäuschen, wie der Bau allgemein genannt wird, hatte seit den 1950er Jahren seinen in den 1920er Jahren abgerissenen Vorgängerbau ersetzt.

Neubau nach historischen Plänen

Das Fachgebiet Bauangelegenheiten und Denkmalpflege wird in den nächsten Tagen mit dem Wiederaufbau des Teehauses auf Grundlage der historischen Baupläne des Jahres 1857 beginnen. Der Bau soll dann wieder so aussehen, wie es der großherzogliche Hof- und Theatermaler Ernst August Schnittspahn 1862 dargestellt hat, heißt es in der Verlautbarung weiter.

Im ersten Bauabschnitt werden bis voraussichtlich Ende Oktober die historischen Fundamente neu errichtet, die Fachwerkkonstruktion der Wände sowie der Dachstuhl aufgebaut und das Dach mit Schiefer gedeckt werden. Im zweiten Bauabschnitt, der für die zweite Hälfte des kommenden Jahres geplant ist, wird das Fachwerk ausgemauert und verputzt sowie Türen und Fenster eingesetzt. red/Bild: Christoph Haarmann