„Teatime“ in Bensheim feierte 25-jähriges Bestehen

Das Teefachgeschäft „Teatime“ in der Hauptstraße 45 – 49 in Bensheim feierte am Samstag sein 25-jähriges Bestehen.

Die Eröffnung am 8. August 1996 war jedoch am anderen Ende der Bensheimer Fußgängerzone. Hier hatte Inhaber John Clarijs in der Hauptstraße 18 ein Geschäft für Geschenkartikel und Tee eröffnet. Nach einer Zwischenstation in der Gerbergasse bekam Clarijs im Jahre 2003 das Angebot, in die jetzigen Räume zu ziehen und sein Geschäftsfeld zu vergrößern.

Neben dem Teefachgeschäft mit über 500 Teesorten, Geschirr und Accessoires rund um das Thema Tee wurde ein Bistro eröffnet. Hier haben die Kunden nicht nur die Möglichkeit, alle angebotenen Tees zu probieren, hier kann man auch bei Kaffee, Kuchen oder einem Sandwich entspannen oder sich zum Frühstück einfinden. Bei schönem Wetter ist die Außenterrasse ein beliebter Bensheimer Treffpunkt geworden.

„Der Erfolg des Bistros und Teefachgeschäftes Teatime wäre ohne mein Team nicht möglich gewesen, bei dem ich mich genauso bedanken möchte wie bei meinen treuen Kunden“, betonte John Clarijs bei dem Pressetermin anlässlich des Jubiläums. tn/Bild: Neu

