TCA startet in die Freiluftsaison

Auerbach. Am Sonntag startete der Tennisclub Auerbach mit einem Mixed-Doppel-Schleifchenturnier offiziell in die Freiluftsaison. Bei frühlingshaftem Wetter wurden die Finalteilnehmer in kurzen Spielen von 20 Minuten gegeneinander ermittelt. Im Finale siegte die Kombination aus Muriel Bielka und Jonas Disser gegen das Team von Sabine Willius und Christian Brefka.

Im Anschluss wurde der Grill angeworfen und alle Teilnehmer wurden mit kulinarischen Highlights verwöhnt. Nachdem bereits Anfang April die jährlichen Maßnahmen zur Herstellung des Spielbetriebs unter kritischem Auge von Platzwart Michael von Gerichten erfolgt waren, stehen die vier Plätze den mittlerweile über 130 Mitgliedern zur regelmäßigen Nutzung wieder zur Verfügung.

Termine des TC Auerbach 28. Mai: Auerbacher Davis Cup 11. Juni: ... Termine des TC Auerbach 28. Mai: Auerbacher Davis Cup 11. Juni: Turnier Herrendoppel mit externer Beteiligung 25. Juni: Große Vereinswanderung 23. Juli: Mixed Doppel Schleifchen turnier 29 Juli: Sommerfest ab 19 Uhr 27. August: Turnier Damendoppel

In der Außensaison 2023 wird der TC Auerbach mit drei Mannschaften in der Medenrunde vertreten sein. Neben dem Herren 50 Team (Bezirksliga A) um Spielführer Armin Krieg und dem Herren 65 Team (Bezirksliga A) um Mannschaftsführer Harald Rausch tritt zum ersten Mal ein Herrenteam in der Kreisliga A an, welches von Mannschaftsführer Lukas von Dreusche angeführt wird. In diesem Team sind aufgrund der Verjüngung der Mitgliederstruktur in den vergangenen zwei Jahren viele Spieler dabei, die sich zum ersten Mal in einer Medenrunde dem Wettbewerb stellen.

Da sich die Mannschaft der Damen 60 derzeit umstrukturiert, wird diese in diesem Jahr vorerst nur in der Hobbyrunde antreten. Die Spieltage für die Herren 50 sind sonntags, für die Herren samstags und für die Herren 65 mittwochs angesetzt. Die Medenrunde startet in der ersten Maiwoche.

Auch in diesem Jahr wird der TC Auerbach wieder sein offenes Training für Wiedereinsteiger und Anfänger jeder Altersklasse anbieten. Das sogenannte „Dötzchen-Training“ startet jeden Donnerstag ab 17 Uhr, Interessierte können sich über die Homepage bei Sportwart Armin Krieg anmelden.

Weiterhin werden zahlreiche Turniere und Events geplant, bei denen die Mitglieder regelmäßig zusammenkommen und sich austauschen können. net