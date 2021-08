TC Auerbach mit bewährtem Vorstandsteam

Auerbach. Kürzlich fand die reguläre Mitgliederversammlung des Tennisclub Auerbach auf dem Vereinsgelände an der Lahnstraße statt. Nachdem die Versammlung mehrfach verschoben worden war, konnte der TC Auerbach endlich zur Jahreshauptversammlung zusammenkommen. Das Wetter spielte mit, so dass sich zahlreiche Mitglieder auf der Terrasse des Clubhauses eingefunden hatten.

Neben den Berichten der Vorstandsmitglieder zum zurückliegenden Vereinsjahr stand vor allem die reguläre Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung.

Der Vorsitzende Thomas Nolden gab zunächst einen Bericht über das zurückliegende Vereinsjahr, welches von vielen Einschränkungen geprägt war. Insbesondere die gesellschaftlichen Veranstaltungen wie Sommerfest oder Weihnachtsfeier waren unter Coronabedingungen nicht möglich. Trotz dieser Einschränkungen ist es dem Verein gelungen, sich weiterzuentwickeln und neue Mitglieder zu gewinnen.

Einen wichtigen Beitrag leistet dabei das offene Trainingsangebot immer donnerstags. Hier bietet der Tennisclub Auerbach für Neu- und Wiedereinsteiger die Möglichkeit, das Tennisspielen ausprobieren zu können, ohne Vereinsmitglied zu sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Kontakt kann über den Vorsitzenden Thomas Nolden oder die anderen Vorstandsmitglieder aufgenommen werden. Auch die aktiven Mitglieder sind willkommen.

Der zweite Vorsitzende Heinz Schmieder zeigte nochmals auf, dass insbesondere Aktionen, wie die vom Verein organisierten gemeinsamen Wanderungen, eine gute Möglichkeit für das Kennenlernen von alten und neuen Vereinsmitgliedern bieten.

Im Bericht des Kassenwarts Udo Willgerodt spiegelte sich die gestiegene Mitgliederzahl wider. Gleichzeitig waren durch den reduzierten Betrieb im „Corona-Jahr“ 2020 die Ausgaben leicht zurückgegangen, so dass der Verein finanziell solide aufgestellt ist.

Bei Platzwart Michael von Gerichten standen Zustand und Erhaltung der Anlagen im Mittelpunkt seines Vortrags. Wetterbedingt waren die Plätze dieses Jahr später als sonst bespielbar. Besonders hervorgehoben wurde der große Einsatz der Vereinsmitglieder bei allen Aktionen, bei denen Hilfe und Unterstützung gefragt sind, sei es der Platzaufbau und -abbau sowie die Pflege der Anlagen.

In der zurückliegenden Saison 2020 war mit den Herren 50 nur eine Mannschaft des TC Auerbach in der Medenrunde aktiv. Dieser gelang in ihrer ersten Spielzeit in der Kreisliga gleich die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga, wie Sport- und Jugendwart Armin Krieg berichtete.

In der laufenden Saison 2021 ist der Verein wieder mit zwei Mannschaften – Herren 50 und Herren 65, die wieder in der Bezirksoberliga antreten – im Ligaspielbetrieb vertreten. Sehr starken Zuspruch findet das vom Verein organisierte Jugendtraining in verschiedenen Altersklassen, führte Krieg aus.

Nach dem Bericht des Kassenprüfers und der Entlastung des Vorstands durch die Mitgliederversammlung stand die turnusgemäße Wahl des neuen Vorstands an. Neu zu besetzen waren dabei der Posten des Jugendwarts sowie der Schriftführung. Schriftführerin Karin Zankl, bei der sich der Vorstand für die langjährige Mitarbeit bedankte, stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Einstimmig neu gewählt wurden Steffen Kolb als Jugendwart und Muriel Bielka als Schriftführerin. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt.

Dem Vorstand des TC Auerbach gehören an: Thomas Nolden (Vorsitzender), Heinz Schmieder (2. Vorsitzender), Michael von Gerichten (Platzwart), Armin Krieg (Sportwart), Steffen Kolb (Jugendwart), Schriftführerin (Muriel Bielka), Gesellschaftswartin (Kerstin Weidemann) und Walter Rhiem (Pressewart)

Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen ist es dem Verein im laufenden Jahr gelungen, den Mitgliedern Gelegenheit für vereinsinterne Aktionen wie Trainingscamp oder Turniere anzubieten, die regen Zuspruch finden. red