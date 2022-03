TC Auerbach bereit für die neue Saison

Bensheim. Die Winterpause geht dem Ende entgegen und beim Tennisclub Auerbach freut man sich bereits auf die Freiluft-Saison. Bis zum 26. März kümmern sich die Vereinsmitglieder um den Aufbau der Plätze an der Lahnstraße in Auerbach, der auch in diesem Jahr von Platzwart Michael von Gerichten geleitet wird.

Falls es das Wetter zulässt, kann der Spielbetrieb auf der Tennisanlage noch im März beginnen.

Nachdem in den letzten Jahren der Betrieb auf der Tennisanlage stark durch die erforderlichen Corona-Maßnahmen beeinflusst wurde, sieht man derzeit einem Betrieb ohne Einschränkungen entgegen. Das gilt sowohl für den Breitensport als auch für die Mannschaften des TC Auerbach, stellt Sportwart Armin Krieg fest.

In der Saison 2022 wird der TC Auerbach wieder mit drei Mannschaft in der Medenrunde antreten. Die Damen 60, die im letzten Jahr coronabedingt pausiert hatten, werden am 8. Mai ihre erste Begegnung in der Bezirksoberliga absolvieren. Die Mannschaft der Herren 65 startet am 4. Mai ebenfalls in der Bezirksoberliga. Die Herren 50 Mannschaft tritt ab dem 7. Mai wieder in der Bezirksliga A an.

Spieltage sind für die Damen 60 jeweils sonntags, für die Herren 65 mittwochs, die Spiele der Herren 50 finden jeweils samstags statt.

Auch in diesem Jahr ist der Veranstaltungskalender des TC-Auerbach bereits gefüllt. Zwei Doppel-Turniere (am 19. Juni und am 31. Juli) sowie drei Mixed-Turniere (am 24. April, 26. Juni und 28. August) sind geplant. Die internen Angebote werden von Sportwart Armin Krieg organisiert.

Jeweils donnerstags wird der TC Auerbach weiterhin sein offenes Training für alle Interessierten anbieten. Das Angebot richtet sich an Tennisneulinge und Wiedereinsteiger und bietet die Möglichkeit, das Tennisspielen auszuprobieren, ohne Vereinsmitglied zu sein.

Der Vorsitzende Thomas Nolden betont, dass dies dem Verein eine Möglichkeit bietet, Menschen für den Tennissport zu begeistern und neue Mitglieder für den TC Auerbach zu gewinnen.

Eine Anmeldung für den offenen Trainingsbetrieb am Donnerstag ist derzeit nicht erforderlich, es reicht aus, auf der Tennisanlage an der Lahnstraße 53 vorbei zu kommen. Auch die Aktivitäten abseits des Tennisbetriebs wie Vereinsfeste und gemeinsame Wanderungen sind bereits geplant. red

Die Termine 2022 im Überblick

26. März: Platzaufbau

April: Wanderung (Details werden kurzfristig bekannt gegeben); 24. April: Turnier Mixed und Frühlingsfest

3. Mai: Jahreshauptversammlung

Juni: 19. Juni: Turnier Herrendoppel; 26. Juni: Turnier Mixed

Juli: 23. Juli: Sommerfest; 31. Juli: Turnier Damendoppel

28. August: Turnier Mixed

11. September: Wanderung (Details werden kurzfristig bekannt gegeben)

29. Oktober: Platzabbau

23. Dezember: Weihnachtsfeier.