Tauffest am Badesee

Bensheim. Die Vorbereitungen für das große Tauffest des Evangelischen Dekanats Bergstraße am 17. Juli laufen auf Hochtouren. Am Bensheimer Badesee werden 50 Täuflinge und mehrere hundert Gäste erwartet.

Nach Angaben des Dekanats wird es zehn gekennzeichnete Taufstationen geben, acht davon befinden sich direkt am See mit Tisch und Schirm und zwei in Pavillons auf der Wiese. 13 Pfarrerinnen und Pfarrer werden die Taufen vornehmen.

Sie kommen aus allen Teilregionen des Dekanats: Irene Dannemann (Viernheim), Julia Fricke (Hähnlein), Daniel Fritz (Zotzenbach), Almut Gallmeier ( Bensheim), Johanna Gotzmann (Bürstadt), Nina Nicklas-Bergmann (Fürth), Lukas von Nordheim (Auerbach), Karin Ritter (Notfallseelsorge), Katharina Ruhwedel (Gronau/Zell), Jasmin Setny ( Heppenheim), Dieter Wendorff (Birkenau) und vom Dekanat Arno Kreh sowie Tilman Pape.

Allen Pfarrerinnen und Pfarrern sind Taufassistenten zugeordnet, die die Täuflinge und ihre Angehörigen zu den jeweiligen Taufstationen begleiten. Zudem unterstützt eine große Zahl Ehrenamtlicher den Ablauf der Veranstaltung. Die Täuflinge oder ihre Familien können selbst entscheiden, ob sie an einem Taufbecken in traditioneller Weise getauft werden wollen oder durch Untertauchen im Badesee. Beim Tauffest werden laut Anmeldeliste Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene getauft. Schon bald nach Bekanntgabe des Termins für das Tauffest konnte das Dekanat keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. Um jeden einzelnen Täufling und seinen Angehörigen gerecht zu werden, war die Zahl der Anmeldungen von vornherein auf 50 begrenzt.

Das Tauffest ist öffentlich. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt. Für jede Tauffamilie sind farblich markierte Bänke in der jeweiligen Tauffarbe reserviert. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Jugendband des Dekanats, die erst kürzlich auf dem Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) einen viel beachteten Auftritt absolvierte. Die Band hat in den letzten Wochen intensiv geprobt. Nach Abschluss der Taufen besteht für alle die Möglichkeit zum gemeinsamen Picknick auf der Badeseewiese.

Teil einer großen Gemeinschaft

Mit dem Fest am Badesee will das Evangelische Dekanat die Taufe in einer besonderen Atmosphäre zu einem großen Gemeinschaftserlebnis machen. Über die eigene Familie hinaus könnten sich alle Anwesenden als Teil einer größeren Gemeinschaft fühlen. Nach evangelischem Verständnis ist die Taufe das sichtbare Zeichen dafür, dass Gott diesen Menschen angenommen hat. Sie soll daran erinnern, dass alle Menschen Gottes Geschöpfe sind, die befreit leben können. red