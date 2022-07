Bensheim. Viel Betrieb herrschte kürzlich an der Erlache. Auf Einladung des Naturschutzzentrums und des Angelvereins Bensheim waren Taucher des Nabu-Projektes „Tauchen für den Naturschutz“ und der Gewässerwart des Verbandes hessischer Fischer (VHF) im und auf dem See unterwegs.

Ziel der gemeinsamen Aktion war die Aufnahme der Flora und Fauna am und unter Wasser sowie das Erfassen der chemischen Parameter. Seit einem Jahr wird kein Sediment mehr aus der Kieswaschung in die Erlache zurückgespült und so wurde allgemein erwartet, dass sich besonders die Pflanzen unter Wasser gut entwickeln würden.

Mehrere Tauchgruppen starteten vom Naturschutzzentrum aus, nachdem sie von Gerhard Eppler, Nabu-Landesvorsitzender, über den See und das angrenzende Naturschutzgebiet informiert wurden. Die Artenvielfalt hat tatsächlich zugenommen, stellten die Taucher um Rainer Stoodt, Beauftragter des Hessischen Tauchsportverbandes HTSV für das Naturschutztauchen bei ihren Erkundungen unter Wasser fest.

Der See hat Potenzial

Zwar fehlten noch die sogenannten unterseeischen Wiesen, aber der See habe das Potential, sich als nährstoffarmes Gewässer mit einer hohen Biodiversität zu entwickeln. Die Sauerstoffsättigung in über 20 Meter Wassertiefe, die Karl Schwebel (VHF) mit seinen Messinstrumenten ermitteln konnte, zeigt, dass der See in einem guten Zustand ist.

Bei der Nachbesprechung am Vereinsheim des AV Bensheim wurden die Funde präsentiert und gemeinsam Pflanzen, Muscheln und Insektenlarven bestimmt. Sorge bereitet der noch viel zu hohe Bestand an Karpfen, die vor vielen Jahren in den See eingesetzt wurden. Sie hinterlassen unter Wasser deutlich sichtbare Wühlschäden und schädigen bei der Nahrungssuche die Pflanzenbestände.

Die Angler setzen diese Fische schon lange nicht mehr ein und versuchen das Gewässer mit einem Bewirtschaftungsplan in den bestmöglichen Zustand zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Regelmäßiges Monitoring

Damit das gelingen kann, werden die Taucherinnen und Taucher des NABU/HTSV ein- bis zweimal jährlich die Erlache untersuchen und die Ergebnisse des Monitorings mit dem Naturschutzzentrum und dem Angelverein besprechen – zum Wohle des Gewässerschutzes.

Für diesen hatten bereits im vergangenen Jahr der Nabu Hessen, der VHF und der HTSV eine Vereinbarung zum regelmäßigen Monitoring und Seenschutz in Hessen unterzeichnet. red