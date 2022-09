Tasche aus Büro in Bensheim gestohlen

Auerbach. Aus einem Büro in der Darmstädter Straße haben am Montagnachmittag bislang Unbekannte eine Tasche erbeutet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf das Tankstellengelände und verschafften sich Zugang in ein dortiges Büro. Hieraus entwendeten sie eine Tasche, in der sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 erbeten. pol