Tartuffe – verstörende Anblicke

Bensheim. „Ist die Absicht rein, so ist die Sünde nur halb so klein.“ Mit dieser Aussage rechtfertigt Tartuffe seine darauffolgenden Annäherungsversuche bei Elmire, einer bereits verheirateten Frau.

Das Stück „Tartuffe“, geschrieben von Molière im Jahre 1669, wurde von dem Ensemble des 3. Jahrgangs Schauspiel im Zusammenspiel mit dem Studiengang Kostümbild der Universität der Künste in Berlin nach der Version des Regisseurs Professor Hermann Schmidt-Rahmer neu inszeniert.

Tartuffe (Maximilian Diehle) ist ein Betrüger, welcher sich durch seine vorgespielte Frömmigkeit die Gunst Orgons sichert und nun bei ihm wohnt. Orgon ist so von Tartuffe überzeugt, dass er sogar seine Tochter Marianne (Teresa Annina Korfmacher) mit ihm verheiraten möchte. Marianne ist eigentlich schon mit Valère (Robert Knorr) verlobt, weshalb sie die Entscheidung ihres Vaters unglücklich macht, jedoch geht sie trotzdem nicht gegen die Entscheidung ihres Vaters vor. Die Initiative ergreifen allerdings die Dienerin Dorine (Sarah Schmidt), Damis (Mariannes Bruder; Robert Knorr) und Elmire (Stiefmutter, Frau Orgons; Nina Bruns), gemeinsam wollen sie die Heiratspläne zunichtemachen.

Zunächst wird Tartuffe von Dorine zurechtgewiesen. Doch schon im nächsten Moment startet er seine Annäherungsversuche bei Elmire, welche von ihrem Sohn Damis beobachtet werden. Jener berichtet Orgon davon, jedoch glaubt Orgon ihm nicht. Elmire will ihren Mann den Beweis liefern, dass Tartuffe versucht, sich ihr zu nähern. Orgon willigt daraufhin ein, sich im Raum zu verstecken. Als Elmire Tartuffe zu sich bittet und ihm vorspielt, sie würde seine Liebe erwidern, geht jener darauf ein. Bevor Tartuffe jedoch zu weit geht, schickt sie ihn unter einem Vorwand hinaus, was ihr die Zeit verschafft, sich mit ihrem Mann zu besprechen. Jener ist nun von Tartuffes heuchlerischer Art überzeugt, weshalb er ihn danach zur Rede stellt. Orgon will ihn aus dem Haus schmeißen, jedoch hatte er Tartuffe wichtige Papiere anvertraut, weshalb sich jener nun das Recht des Hausherrn herausnehmen will. Schon kurze Zeit später steht Tartuffe mit einem Polizeibeamten vor der Tür, welcher Orgon festnehmen soll. Die Familie wirft Tartuffe all seine Vergehen vor und anstelle des Vaters wird doch Tartuffe verhaftet, da der Polizist erkannt hat, das Tartuffe ein vielgesuchter Betrüger ist und die Familie Orgon im Recht ist.

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation fand die Veranstaltung zur Eröffnung der Woche junger Schauspieler online statt, ab 19 Uhr konnte man sich die Aufnahme des Stückes im Stream anschauen.

Das Bühnenbild bestand aus einem Laufsteg von der einen Bühnenseite zur anderen, dahinter war eine Holzwand, schlicht und einfach gehalten, der Fokus lag so völlig auf den Darstellern, ihre Gesten und Formulierungen kamen dadurch besonders gut zur Geltung.

Auch die überspitzte Art der Darstellung erzeugte eine gute Wirkung. Die Vermischung unserer heutigen Sprache mit der Sprache aus dem Originaltext ließ den Zuschauer aufhorchen und sich selbst reflektieren. Denn inwiefern lässt sich das Stück in unsere heutige Zeit übersetzen?

So wie damals sind auch noch heute die Moral unserer Gesellschaft, das Frauenbild und die Politik aktuelle und wichtige Themen. Orgon, der sich so leicht von Tartuffe beeinflussen lässt, zeigt den einzelnen Bürger, der sich schnell von etwas mitreißen lässt, das den Schein des Guten zu wahren versteht, ohne dass er selbst alle Seiten kennt. Dieses Phänomen findet sich heute nicht nur in der Politik, sondern vor allem auch in den Sozialen Medien, welche allerdings einen großen Einfluss auf die politische Meinungsbildung haben.

Teilweise kam es jedoch zu durchaus verstörenden Anblicken. Zwei fast völlig unbekleidete Männer, von denen einer auch noch seine Hand in die Unterwäsche des anderen gleiten ließ. Ein verstörender und abstoßender Anblick, den man sich gerne erspart hätte.

Insgesamt kann man somit sagen, dass es an den schauspielerischen Qualitäten auf keinen Fall mangelte, schade waren lediglich einige zu überspitzte Darstellungen, die den Zuschauer abschreckten und eine etwas verstörende Wirkung hervorriefen. Beachtet man jedoch die Aktualität des Stückes, lohnte es sich durchaus, es zu schauen, um sich so eine eigene Meinung zu dem Stück und den verhandelten Themen zu bilden.

Hannah Katzenmeier, AKG Bensheim