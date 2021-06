Tartuffe - unkonventionell und witzig

Bensheim. Die Fassung von Molières „Tartuffe“ an diesem Abend wurde inszeniert von einem Ensemble der UdK Berlin unter der Regie von Hermann Schmidt-Rahmer und im Rahmen der 26. Woche junger Schauspieler aufgeführt. Das Stück feierte bereits im Dezember vergangenen Jahres seine Premiere als Produktion des 3. Jahrgangs Schauspiel in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Kostümbild unter der Leitung von Viktoria Posavec.

Die Neuinterpretation der Komödie wurde auf Grund der aktuellen Pandemiesituation, wie alle Stücke der Veranstaltung, als Stream präsentiert.

Der vermeintlich fromme Tartuffe (Maximilian Diehle) nistet sich im wohlhabenden Hause Orgon ein und gewinnt dort die Oberhand. Er nimmt sich, was er will. Sohn Damis (Robert Knorr), Tochter Mariane (Teresa Annina Korfmacher) und Frau Elmire (Nina Bruns) haben nun ihm zu gehorchen und auf einmal ist alles Vergnügen verboten. Hochzeits-, Erb- und Vermögensangelegenheiten sind in seiner Gewalt.

Hausherr Orgon (Vito Sack) selber scheint von den bösen Absichten seines Hausgastes und dessen Interesse an Elmire nichts mitzubekommen, ganz im Gegenteil, er ist von der Frömmigkeit und Ausstrahlung Tartuffes fasziniert und für kein vernünftiges Argument zugänglich. Gefangen im Bann des Betrügers erfüllt er diesem jeden Wunsch und befolgt seine Ratschläge ohne zu zögern und überträgt ihm sogar seinen Besitz.

Nun bleibt es an der Hausangestellten Dorine (Sarah Schmidt), Widerstand zu leisten und die Familie aus den Fängen des Meisters der Verstellung und Verführung zu befreien.

Das Bühnenbild, das aus einer großen Holzplatte bestand, die einen schmalen Steg zum Spielen freigab, und einem einzelnen Stuhl, war passend gewählt. Durch den simplen Hintergrund und die wenigen Requisiten lag das Augenmerk des Zuschauers auf den skurrilen und auffälligen Kostümen sowie der äußerst expressiven Spielweise durch starke Mimik und große Gestik der Schauspieler. Die spielfreudige Gruppe zeigte Mut sowie großen physischen Einsatz und schreckte auch nicht vor Intimität zurück.

Mit musikalischen Einlagen untermalt, wirkten die schnell gedachten und gesprochenen Dialoge teilweise albern. Hinzu kamen übertrieben dargestellte Handlungen, die eine recht verstörende Wirkung beim Zuschauer erzielten.

Der Wechsel zwischen Auszügen des Originaltextes mit seiner formalen Sprache und der Alltagssprache, durchsetzt mit vulgären Ausdrücken, trug zum modernen Charakter der Inszenierung bei. Dieser Eindruck wurde unterstützt durch das kurzzeitige Verlassen der Rolle durch die Schauspieler auf Performance-Ebene. Die Videoaufzeichnung zeigte aus der Perspektive einer leichten Aufsicht abwechselnd die Totale der Bühne und Nahaufnahmen der Darsteller.

Mit Witz und Frische ließ das Ensemble den Zuschauer für 75 Minuten in seine Welt von Doppelmoral und Gutgläubigkeit eintauchen. Die Schreckensvision Molières von der Machtergreifung eines Blenders und der Unfähigkeit zum Widerstand scheint drei Jahrhunderte später immer noch hoch aktuell.

Die Theatergruppe der UdK Berlin bot mit ihrem Stück einen herrlich unterhaltsamen Abend und somit einen gelungenen Auftakt der Woche junger Schauspieler.

Kristina Giere, AKG Bensheim